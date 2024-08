Oasis dalla rottura alla reunion | tutte le liti dei fratelli Gallagher

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – ‘Don’t Look Back in Anger’, cantano gli. Parole che oggi risuonano nelle loro orecchie come un invito a deporre l’ascia di guerra, che li ha tenuti lontani per anni tra insulti e rabbia. INoel e Liam Ggher si sono finalmente riuniti annunciando una serie di concerti nel 2025. I fan sono letteralmente impazziti: 15 anni dopo la, potranno finalmente (ri)vivere i brani della band britannica, che ha segnato molte generazioni con ‘Wonderwall’, ‘Champagne Supernova’, ‘Supersonic’, ‘Little by little’, ‘She’s electric’ e moltissimi altri. Ma cosa è successo tra i due? Le prime crepe pubbliche risalgono al 1994 durante il concerto al Whiskey A Go Go di Los Angeles. Durante una pausa, secondo i media internazionali, Liam ha iniziato ad insultare la band lanciando un tamburello contro il fratello.