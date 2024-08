Moscati la Cisl chiede un tavolo per il personale infermieristico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso una nota indirizzata al Dirigente dSantoelle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche dell’A.O.R.N.di Avellino -Pierpaolo Di Santo-, il Segretario Generale dellaF.P. Irpinia-Sannio -Sonia Petrucciani- ha ribadito la disponibilità dell’organizzazione sindacale, annunciata in altre sedi, a partecipare costruttivamente nei processi di riorganizzazione dele in quelli di adozione dei nuovi modelli organizzativi, oltre che nelle metodologie da utilizzarsi per la mobilità deldi ruolo. Precisa di seguito il Segretario Petrucciani. “Sin dalla data di insediamento del dott.