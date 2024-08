Milano | evade dopo il matrimonio in carcere luna di miele sul camper rubato e lei picchia gli agenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Undietro le sbarre si è concluso con la fuga del novello sposo, nonché detenuto. La sua fuga è stata favorita dalla consorte, una 38enne di Sesto San Giovanni, che si è messa a urlare all’impazzata per consentire al marito di scappare. C’entra anche un, ma procediamo con calma per raccontare questa storia a dir poco ingarbugliata. IlinIl novello sposo stava scontando un cumulo pene di 13 anni e a luglio aveva sposato la sua donna tra le mura di Bollate, per poi scappare. Lui e la fresca mogliettina decidono quindi di fare ladisul litorale di Ravenna a bordo di un, poi risultatoin Belgio. In base a quanto ricostruito dalla Stradale, ilera statoad un cittadino belga in prossimità di un lago.