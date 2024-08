Microplastiche nel cervello umano | lo studio sconvolgente che rivela una verità allarmante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Da un nuovoemerge unapreoccupante sulla presenza dellenel. Ecco cosa è stato scoperto. Si parla sempre più del problema delle, minuscoli frammenti di plastica (di diametro inferiore a 5 mm) diffusi nell’ambiente. La loro presenza, nociva per aria, acqua e suolo, danneggia anche l’organismo. Fa preoccupare il nuovosullenel– cityrumors.itStudi sempre più numerosi hanno sottolineato la capacità di queste particelle di insinuarsi in organi vitali come fegato e polmoni arrivando a farsi strada fino al sangue e alla placenta. Gli scienziati da tempo hanno lanciato l’allarme evidenziando l’urgenza di un problema ancora troppo sottovalutato.