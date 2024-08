Meteo Roma del 27-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)ben ritornati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino qualche addensamento Piemonte con locali piovaschi sole prevalente sulle altre regioni al pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle Alpi e Appennino soleggiato altrove migliora Comunque entro sera con ampie schiarite al centro tempo sta al mattino con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio acquazzoni temporali sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul versante tirrenico localmente fin sulle coste migliora in serata con ampie schiarite al sud tempo stabile mattina con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari della Sicilia con sconfinamenti fin sulle coste delle regioni tirreniche migliore in serata con Ampi chiarite temperature massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del ...