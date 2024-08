Meteo choc Grand Canyon sott' acqua | turista affoga nel Colorado

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Quando ils'è gonfiato per il temporale Chenoa Nickerson,trentatreenne arrivata da Gilbert per una vacanza nel, non ha avuto scampo. Il temporale, violentissimo, improvviso e fuori dell'ordinario per questa stagione, ha fatto salire il livello del fiume. La bionda escursionista stava camminando lungo ilma non indossava il giubbotto di salvataggio. È stata trascinata via. Il corpo è stato recuperato domenica. Altri 104 turisti hanno rischiato di morire. Sono stati salvati dalla Guardia Nazionale dell'Arizona, che ha impiegato anche un elicottero UH-60 Blackhawk per tirarli fuori dalla gola che costeggia l'Havasu Creek, una delle zone più belle del Parco nazionale del, che attira ogni anno negli Stati Uniti anche di migliaia di italiani. Ma anche una delle aree più pericolose in caso di temporali improvvisi.