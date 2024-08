Lutto cittadino ad Acquasanta Terme per i funerali di Davide Marcozzi il bimbo di 3 anni morto in un incidente domestico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Comune di, in provincia di Ascoli Piceno, ha proclamato ilper la giornata di domani, 28 agosto, in occasione deidi, il bambino di 3sabato scorso nella sua abitazione per un. L’– Il piccolo è stato travolto da un fusto di metallo che stava cercando di prendere da uno scaffale nel garage di casa. All’interno del fusto erano contenuti degli oggetti di metallo che lo rendevano particolarmente pesante e il corpo fragile del bambino non ha retto all’impatto. Nel garage, a pochi passi da, c’era il padre, che non è potuto intervenire per evitare il tragico. L’uomo ha però subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul luogo in pochi minuti, seguiti da un’ambulanza medicalizzata partita dall’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.