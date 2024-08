LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | meno di 50 km all’arrivo per il successo è lotta tra Van Aert e i compagni di fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.24 E in coda al plotone si staccano già in diversi, gruppo allungatissimo e forse Roglic ha qualcosa in mente anche. 16.23 Attacca la salita anche il gruppo, ma questa lo fa a tutta sotto la spinta della Red Bull – BORA – hansgrohe. 16.22 Le vittorie dei cinque al comando in carriera, facile intuire chi abbia più feeling e chi possa alzare le braccia al cielo. 1 VANWout 48 2 SOLER Marc 6 3 LECERF William Junior 1 4 HOLLMANN Juri – 5 PACHER Quentin – 16.19 La tirata in gruppo ha fatto sì che il plotone abbia recuperato un minutino, ed ora è a 5’25” dalla testa. 16.17 Le immagini del passaggio sul GPM precedente, mentre Vanattacca in testa l’Alto de Mabia.