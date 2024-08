Licenziamento per superamento comporto malattia illegittimo se è deriva da errore aziendale | la sentenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) In caso didel dipendente, ildel periodo dioffre al datore di lavoro la possibilità di procedere al. È quanto stabilisce il secondo comma dell’articolo 2110 del codice civile. Ma se ildel suddetto limite è da imputare a unnella compilazione dei dati allegati alle buste paga, allora ilsarà da considerarsie il dipendente allontanato avrà il diritto di essere reintegrato nei ranghi aziendali. È quanto stabilisce l’ordinanza n. 22455/2024 della Corte di Cassazione. Quanto dura il periodo diPer “periodo di” si intende l’arco temporale in cui il lavoratore inpuò assentarsi dalle sue mansioni conservando il posto di lavoro e senza perdere lo stipendio. Il periodo diè stabilito dalla legge, dai contratti collettivi e, in via residuale, dagli usi.