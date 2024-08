Le nozze di Figaro al cinema in diretta con Royal Ballet and Opera

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) Il regista David McVicar riporta in scena con ladi Londra la gloriosa produzione del 2006 delledi, che verrà trasmessa inneiil 10 Settembre alle 19.30. Ying Fang farà il suo atteso debutto allanel ruolo di Susanna, accanto a Jacquelyn Stucker, già membro del Jette Parker Artists Programme, che interpreterà la Contessa. La direttrice d’orchestra Julia Jones guiderà un cast in gran parte internazionale, di cui faranno parte Luca Micheletti nel ruolo di, Huw Montague Rendall nel ruolo del Conte Almaviva e Ginger Costa-Jackson, che debutta al Covent Garden nel personaggio di Cherubino. L’amata partitura di Mozart è immediatamente riconoscibile: dall’ironico addio dia Cherubino in “Non più andrai” all’aria d’amore di Cherubino alla Contessa “Voi che sapete”.