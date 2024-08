La Cremonese cede al Palermo | decide nel finale la rete di Roberto Insigne

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Si conclude nel peggiore dei modi per lal’atteso big-match con il. La squadra di Stroppa preme a lungo, crea qualche buona occasione, ma non riesce a lasciare il segno e al 31’ della ripresa si vedere trafiggere da una piccante ripartenza della formazione di Dionisi che interrompe le due sconfitte di inizio campionato. Entrambi gli allenatori partono con diverse novità, ma la partita, molto importante per le due squadre, entra subito nel vivo. Il primo spunto è di un motivato Vazquez, ex di turno, mentre al 5’ uno scambio Vandeputte-Antov viene chiuso dal difensore bulgaro con un colpo di testa che finisce alto. I grigiorossi continuano a tenere le redini del gioco e Sernicola e Zanimacchia provano la conclusione, ma Desplanches non viene chiamato in causa.