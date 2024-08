Isobel di Amici la mamma è uguale a lei e se ne sono accorti tutti | stessi capelli e sorriso identico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) La ballerina professionista di, pupilla di Alessandra Celentano, mostra uno scatto della suale assomiglia moltissimo. I telespettatori hanno iniziato il conto alla rovescia. Presto Maria De Filippi tornerà sul piccolo schermo per inaugurare una nuova stagione televisiva. Si vocifera che la padrona di casa stia formando Silvia Toffanin in previsione della futura pensione (oggettivamente meritata). La conduttrice di Verissimo si occuperà presto di uno speciale in onda in prima serata, il quale celebrerà i più grandi artisti nati nella scuola. Da Elodie ad Emma, fino ad arrivare ad Alessandra Amoroso. Il passaggio del testimone dunque potrebbe concretizzarsi prima del previsto e questo ha inevitabilmente alimentato lo sgomento generale.Kinnear presenta sua madre sui social: due gocce d’acqua – credit: Instagram @kinnear – cityrumors.