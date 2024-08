Irpinia potente nubifragio | paura per un 12enne rimasto intrappolato in casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Il maltempo ha colpito duramente alcuni Comuni dell’, causando allagamenti e mettendo in difficoltà diverse persone. Nel tardo pomeriggio, un violentoha attraversato l’area, provocando un fiume di acqua e fango che ha devastato tutto ciò che incontrava lungo il suo percorso. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali sono significativi.Leggi anche: Campania, forte maltempo: automobilisti bloccati, alberi caduti e strade come torrenti Numerosi soccorritori, tra cui forze dell’ordine, Protezione Civile e volontari, sono stati impegnati nelle operazioni di salvataggio e assistenza a Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano, i comuni maggiormente colpiti dal. In queste zone, molti automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture mentre cercavano di percorrere strade trasformate in torrenti di fango e acqua.