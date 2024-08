Inter dubbio Martinez Lautaro resta in forse Taremi tiene il posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sei gol in undici presenze. Una di soli 8’. Farebbe comodo,, venerdì contro l’Atalanta. Anche senza visionare lo score coi bergamaschi, figuriamoci avendolo sott’occhio. Se il Toro incrocia la Dea, è solito fare la voce grossa. L’argentino è però in naftalina, costretto a marcar visita già contro il Lecce. Si è dovuto arrendere a un “guaiuccio“ muscolare, un preallarme di qualcosa potenzialmente più grave. All’non vogliono scoprire cosa e hanno imlo stop, lasciando l’attaccante fuori dalla distinta di sabato. Ieri l’argentino ha lavorato a parte, attende risposte dal fisico sulle possibilità di esserci venerdì al Meazza. Morde il freno, dopo un esordio in sordina a Marassi e l’assenza forzata coi pugliesi. Vorrebbe dare il contributo che serve per infilare il secondo successo consecutivo, in quello che sarà il primo scontro diretto della stagione.