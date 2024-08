Il Napoli ha chiuso per McTominay dall’Inghilterra confermano | Oggi le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il trasferimento di Scottè quasi concluso: affare da 30 milioni di euro con clausola di rivendita del 10%. In un giorno che potrebbe segnare una svolta importante per il mercato del, arriva la conferma che Scottè in procinto di unirsi al club partenopeo. L’indiscrezione, confermata dal giornalista inglese Ben Jacobs su X, svela che il centrocampista scozzese effettueràlecon il. Il trasferimento, valutato intorno ai 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro), rappresenta un acquisto di grande spessore per il club campano., che ha trascorso gran parte della sua carriera al Manchester United, lascerà finalmente il club che ha rappresentato sin dall’età di 5 anni.