Il Matrimonio di Simona Ventura arriva su Real Time

(Di martedì 27 agosto 2024)torna su. No, nessun passaggio di rete, la conduttrice rimarrà in Rai, ma, dopo le due edizioni di Discovering Simo, laracconterà nuovamente la sua vita sul canale di Warner Bros. Discovery. Domenica 1° settembre in prima serata andrà in onda Ildie Giovanni, ovvero un docufilm sulle nozze della conduttrice e del giornalista Giovanni Terzi. Dopo la proposta a Ballando con le Stelle, programma nel quale i novelli sposi erano concorrenti, il loroTerzi-ha tenuto banco a Citofonare Rai 2 e Che Tempo Che Fa, trasmissioni nelle qualiè conduttrice, la prima, e ospite fisso di Fabio Fazio, la seconda. Dopo averne parlato e scherzato per molti mesi, ecco chenon si è fatta scappare l’occasione.