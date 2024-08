I funerali di Alberto Battistini saranno alla Collegiata | attese centinaia di persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Rimini, 27 agosto 2024 – Il sorriso allegro, lo sguardo bonario e il portachiavi del ’suo’ Vision Club’ al collo. E’ con questa foto che i familiari del santarcangiolese, per tutti ’Batti’, ieri hanno annunciato idel 22enne che sabato mattina ha perso la vita in un tragico incidente sulla via Monte Cieco, al confine con la Repubblica di San Marino. A darne l’annuncio sono stati la mamma Maria Silvia, il babbo Antonio, il fratello Alessandro, i nonni, gli zii e tutti gli amici di, che domani – mercoledì 28 agosto – sono attesi achiesa parrocchiale dellaa Santarcangelo per salutare un’ultima volta il loro amico e parente deceduto ad appena 22 anni. Alle ore 15.30 sarà celebrata la santa messa esequiale, mentre oggi alle 20 sarà recitato in memoria di ’Batti’ il santo rosario in parrocchia.