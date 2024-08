Gruppo Hera prima multiutility italiana con target Net Zero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il cda del, tra le maggioriitaliane nei settori ambiente, energia e idrico, ha approvato il Piano di transizione climatica, che prevede di centrare l'obiettivo Netnel 2050. Un traguardo relativo alle emissioni di gas serra dirette e indirette, per una loro riduzione complessiva intorno al 90% nel 2050 (rispetto al 2019) e la rimozione di tutte le emissioni residue al termine del percorso di decarbonizzazione. Il Piano specifica sia le azioni dell'azienda che i fattori esterni: tra le leve interne di decarbonizzazione per ridurre le emissioni,e aziende che ne fanno parte come AcegasApsAmga, prevedono il mantenimento della totale copertura dei consumi interni di energia elettrica con energia rinnovabile certificata, azzerando le emissioni e la riduzione di CO2.