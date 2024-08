Ginnastica ritmica Valdifiori occasioni d’oro Nel 2025 Europei e Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) La Cerviacontinua a raccogliere record in un 2024 che resterà nella storia del club. Dopo aver conquistato la promozione nel campionato nazionale di serie A1 a squadre e avere avuto Margherita Fucci nella nazionale Juniores, la società cervese ha visto convocata la 2010 Elisabettanella nazionale Juniores a squadre, con cui parteciperà all’Europeo e al Mondiale nelsi è messa in luce nello scorso campionato di serie B con laEuganea 5 Cerchi, dove era stata mandata in prestito da Cervia, in quanto troppo giovane per partecipare all’A2. Le sue ottime prestazioni le hanno permesso di far parte delle selezioni nazionali estive, che ha superato alla grande, fino a restare tra le migliori otto d’Italia che dal primo settembre vivranno a Torino e si alleneranno nel Centro Federale.