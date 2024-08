Fuochi d’Artificio per San Matteo | Salerno si prepara allo spettacolo notturno del 21 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 agosto 2024) Anche quest’anno, la tradizionale festa patronale di Sansarà accompagnata da unopirotecnico. L’evento, organizzato dall’associazione Sancon il supporto del Comune, si svolgerà alla mezzanotte del 21, rispettando la consueta tradizione, come riportato oggi in prima pagina dal quotidiano “La Città”. A rendere magica la notte dei salernitani quest’anno sarà la rinomata “DiFireworks Events Srl“, un’azienda con sede a Villa Literno, in provincia di Caserta, incaricata di realizzare loche terrà tutti con lo sguardo rivolto al cielo. Segui ZON.IT su Google News.