Enna controlli e sanzioni delle forze di Polizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella settimana dal 19 al 23 agosto, ladi Stato diha messo in atto nel comune diuna serie di operazioni mirate per prevenire e contrastare la criminalità mafiosa. Questi interventi hanno coinvolto un approccio integrato e multilivello al controllo del territorio, grazie a specifiche modalità di coordinamento operativo tra le diversedi. Isvolti hanno portato ai seguenti risultati: sono stati verificati 72 veicoli e 98 persone, con 17 multe emesse per infrazioni al Codice della Strada, tra cui un sequestro amministrativo. L'articolodiproviene da Dayitalianews.