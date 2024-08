È ufficiale tornano gli Oasis | tour mondiale nel 2025

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (askanews) – Era nell’aria, adesso è: gliri. La rock band dei fratelli Liam e Noel Gallagher, ai ferri corti dal 2009 quando il loro concerto Rock en Seine fu annullato, si riformerà per unnel. Le voci di una reunion della band britannica nata a Manchester si erano moltiplicate da quando Liam e Noel avevano postato la stessa clip di 11 secondi domenica sera, con il messaggio “27/08/24”. Ilprenderà il via il 4 luglio a Cardiff, in Galles, e prevede quattro date nella loro città natale, Manchester, e altre quattro allo stadio di Wembley a Londra. Dopo il Regno Unito, glisi esibiranno a Dublino, in Irlanda, e “sono in corso i preparativi per portare ‘Live ’25’ in altri continenti nel corso del prossimo anno”, si legge sul sitodella band. “Le armi hanno taciuto.