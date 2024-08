Detenuto crea il caos alla Dozza | ufficio devastato e infermieri minacciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Bologna, 27 agosto 2024 – Questa mattina undi una sezione, soggetto problematico trasferito a Bologna per "ordine e sicurezza", tornando dall'ora aria hal'degli agenti e la telecamera della sezione. E’ successo nel carcere della: lo fa sapere il sindacato Fp-Cgil. “Ilveniva condotto in infermeria, dove danneggiava tutti i sanitari della camera e minacciava il personale con i cocci di ceramica – proseguono dal sindacato –. Quanto accaduto non è che il più recente di una serie di episodi simili; ma nonostante ciò, neanche davanti a simili gravissimi episodi ricorrenti l'amministrazione dà segnali concreti per interrompere la catena di tensione che attanaglia l'intero istituto bolognese, tra i più sovraffollati della regione».