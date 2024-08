Cuisineer annunciata la data di uscita per console PlayStation Xbox e Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo la sua apparizione nella vetrinaIndie World di oggi, Marvelous Europe insieme a XSEED Games e BattleBrew Productions hanno annunciato che il gustoso dungeon crawler roguelite-gustoso,, arriverà sul sistema5 e sulleSeries XS il 28 gennaio 2025. Elevando la sua loricetta su PC, l’apprezzato roguelite/restaurant sim ora impreziosisce il suo gameplay con ingredienti freschi come nuove armi, festival tutto l’anno, una funzionalità guardaroba e altre gustose inclusioni che sicuramente renderanno le cose più piccanti. I preordini inizieranno presto per le edizioni fisiche diin Europa e Australia tramite i rivenditori partecipanti. I dettagli sulle edizioni digitali saranno annunciati in un secondo momento.