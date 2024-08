Cosa resta della convention di Kamala? Un' enorme epidemia di Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024)dem che per una settimana ha imperversato sui media? Un'di. I social USA, infatti, sono invasi da post di partecipanti risultati positivi al ritorno dalla quattro giorni di Chicago. Lamentando difficoltà respiratorie, spossatezza, inappetenza insomma, tutta la panoplia di sintomi ben noti. Il primo a farsi avanti è stato un reporterrivista LGBT The Advocate, che ha rivelato di aver contratto ilall'evento dem, pubblicando la foto del tampone positivo. Gli ha fatto subito eco una giurista esperta in diritti umani che, pubblicando una foto analoga, ha replicato: «Sono arrivata allasana e piena di speranze e me ne sono andata malata e delusa». Com'è ovvio, non si riferiva solo al virus. Un altro attivista ha scritto di aver preso alla quattro giorni «cappellini, magliette, tazze, spillette, poster, borse e il».