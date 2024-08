Caro scuola Siena vince l’argento Oltre 680 euro per gli accessori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) E’ un argomento, ilche, con la riapertura degli istituti ormai imminente, tiene banco. Del resto, per mandare i figli a, le tasche delle famiglie si alleggeriscono, e non poco. Anche quest’anno la stangata è doetro l’angolo, come dimostrano i dati rilevati da Federconsumatori. Libri scolastici, ma non solo. "A parte tutto quello che riguarda i libri di testo - ha spiegato Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana, facendo una fotografia della situazione die provincia - a gravare sui portafogli delle famiglie sono queglia corredo, indispensabili per andare a: zainetti, astucci, quaderni e così via. Il dato sostanzialmente nuovo che emerge dall’analisi dei dati del 2024 sulin Toscana è che l’aumento dei costi si spalma su tutto il territorio regionale e non si localizza soltanto nella città capoluogo.