Calciomercato Napoli prestito con obbligo di riscatto | si sblocca la cessione

(Di martedì 27 agosto 2024) Importante novità per ildel, si avvicina un’altrama stavolta con la formula delcondi. Giorni frenetici in casae in generale in tutta Italia. A scatenare i tifosi dei vari club è ovviamente l’avvicinarsi del termine della sessione estiva di, fissata per la mezzanotte di venerdì 30 agosto. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, sta lavorando sia per regalare ad Antonio Conte gli ultimi acquisti e puntellare così la rosa, senza perdere di vista il capitolo legato alle cessioni. Sono tanti, infatti, i calciatori che devono lasciare i partenopei. Da Osimhen a Mario Rui, passando per Zerbin, Folorunsho e Gaetano. E proprio su Gianluca Gaetano arrivano importanti aggiornamenti.