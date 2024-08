Atalanta ora è ufficiale | Musso all’Atletico Rui Patricio nuovo portiere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Le strade di Juane dell’si dividono dopo tre anni: ilargentino vede nel suo futuro l’Atlético Madrid. L’ufficialità è arrivata nella giornata di mercoledì, dopo che l’ormai ex numero 1 è arrivato in Spagna già dalla sera precedente. I Colchoneros erano alla ricerca di unvice da affiancare a Jan Oblak e il nome del numero uno nerazzurro è in cima alla lista per sostituire Moldovan,rumeno ceduto al Sassuolo. Arrivato a Bergamo nel 2021 dall’Udinese per una ventina di milioni di euro,a Torino domenica è andato sotto settore ospiti a raccogliere il saluto dei suoi tifosi nerazzurri per l’ultima volta. ¡Juanya está aquí! pic.twitter.