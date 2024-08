Al via il torneo italiano di BeyBlade X

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra il 2010 e il 2012 è stato il giocattolo più venduto in assoluto con milioni di pezzi all’attivo e migliaia di fan appassionati di ogni età. Un successo senza precedenti, da cui è nata un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni con tanto di tornei provinciali, regionali e nazionali, che hanno poi condotto un giovanissimo campionea partecipare al mondiale in Canada. Dopo ben più di duemila anni di storia – esistono dai tempi dei Greci e dei Romani – le trottole continuano ad appassionare i bambini, soprattutto se sono di nuova generazione con tanto di serie tv e linea di giocattoli dedicata. Il nuovo fenomeno si chiamaX e, con decine e decine di tornei previsti in tantissime città italiane disseminate in tutto lo Stivale, è pronto a infiammare lo spirito competitivo dei tantissimi blader italiani.