William e Kate | il piano segreto per stravolgere le loro vite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il principee la principessasi sono trasferiti a Windsor circa due anni fa in una casa che – almeno per gli standard della Famiglia Reale – è piuttosto modesta. Tuttavia, hanno preso in considerazione in silenzio dei modi per migliorare lavita domestica e migliorare ilstile di vita. Sembra, infatti, che i principi di Galles voglianoin sordina le condizioni dellagiovane famiglia. Da circa due anni il principeMiddleton vivono all’Adelaide Cottage. La dimora si trova nella tenuta di Windsor Home Park ed è una proprietà con quattro camere da letto. Rispetto alla prima casa della coppia – un sontuoso appartamento a Kensington Palace – si tratta di una residenza di modeste dimensioni.