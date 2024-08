Verona-Juventus Vlahovic | Ho un altro piglio? Stiamo facendo un gioco diverso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Se ho ununrispetto allo scorso anno, senza nulla togliere a una stagione in cui abbiamo fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto gol e sono stato anche sfortunato, oggi sono arrivati due gol e sono contento per la squadra, per come abbiamo interpretato la partita e per l’atteggiamento. Poi il risultato è conseguenza del lavoro”. Così Dusanai microfoni di Dazn al termine di, in cui l’attaccante serbo ha inciso con una doppietta per lo 0-3 finale. “Thiago Motta sta lavorando molto sull’aggressività e sull’atteggiamento, che è la cosa più importante. Puoi sbagliare tutto ma non l’atteggiamento. Il gol di Savona? Gli faccio i complimenti, era la sua prima partita, sono contento per lui, per la squadra e per i tifosi”.: “Ho unun” SportFace.