Una ragazza disabile disturba il concerto di Venditti lui l’attacca | Vieni qua se hai il coraggio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Antonelloa Barletta ha purtroppo dimostrato scarsa empatia difronte a unache, mentre lui parlava, faceva dei mugolii in sottofondo. Inizialmente il cantante, non rendendosi conto di chi avesse davanti, le ha rifatto il verso scimmiottandola e dichiarando al microfono acceso: “qua se hai il, str**o“. E in un secondo momento, quando uno steward gli ha fatto presente che se l’era presa con unain carrozzina che, come riporta FanPage “a causa di un problema di salute, manifestava dei riflessi involontari“, Antonelloha replicato: “E ho capito. È un ‘ragazzo speciale’ che però deve imparare l’educazione. Non esistono ‘ragazzi speciali’, l’educazione è una cosa“. A questo punto il cantante è stato sommerso di fischi.