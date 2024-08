Turismo in Campania | boom per Napoli e la Costiera ma il Cilento arranca

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 2024 si profila come un anno da record per ilin, con, laAmalfitana e le isole che continuano a essere mete predilette dai visitatori internazionali. Tuttavia, mentre queste destinazioni godono di una popolarità in costante crescita, ilsta vivendo una fase di crisi. Nonostante le sue bellezze naturali e culturali, il territorio cilentano sta registrando un preoccupante calo dei flussi turistici, in particolare di quelli provenienti dall’estero. Secondo i dati ISTAT, nel 2014 ilaccoglieva circa 600 mila turisti stranieri. Oggi, a distanza di otto anni, il numero è crollato a 186 mila presenze, segnando un calo drammatico del 67,6%. Il 2023 non ha portato segnali di ripresa, e questa estate 2024 ha indicato un’ulteriore contrazione.