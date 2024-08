Tre elicotteri in azione per un incendio nelle vicinanze dell’abbazia di San Galgano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 26 agosto 2024) CHIUSDINO – Paura per undi sterpaglie e sul ciglio della strada statale Senese aretinadi Sannel territorio comunale di Chiusdino. Otto squadre di volontariato degli antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Val di Merse sono intervenuti nel pomeriggio del 26 agosto. Le fiamme dopo aver bruciato sterpaglie e il ciglio stradale sono penetrate in un bosco di essenze quercine. La Sala operativa regionale per coadiuvare il lavoro delle squadre ha disposto invio di tredella flotta regionale. Due i direttori operazioni con compito di coordinamento delle forze schierate. Proseguono intanto le operazioni di bonifica e controllo dell’scoppiato ad Abbadia San Salvatore nella giornata di domenica 25 agosto. Ancora impegnate una decina di squadre che proseguiranno la sorveglianza anche durante la notte.