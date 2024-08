Tragedia all’autodromo motociclista muore contro le barriere durante le prove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Perugia, 26 agosto 2024 –dell’Umbria a Magione. Unè morto in seguito a un incidente avvenuto nel corso dilibere organizzate da un promoter esterno. Secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa del circuito, il giovane ha perso illlo del mezzo andando a urtarele. Ilè stato prontamente soccorso dai mezzi dell'autodromo e trasportato in ospedale a Perugia dove però è morto. Appresa la notizia del decesso, l'autodromo dell'Umbria ha espresso "cordoglio e commozione per la”.