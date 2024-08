Terremoto a Lisbona scossa di magnitudo 5

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unadidi5 della scala Richter è stata registrata questa mattina, intorno alle ore 5:11 locali (le 6:00 in Italia), con epicentro in mare a circa ottanta chilometri al largo di. L’evento sismico è stato rilevato dall’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, e laè stata avvertita non solo in Portogallo, ma anche in alcune aree della Spagna e del Marocco. Nonostante la forte intensità del sisma, al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti. Le scosse sismiche nel tratto di mare al largo dinon sono inusuali, data la complessità della zona di contatto tra le placche tettoniche eurasiatica e africana.