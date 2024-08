Tennis Djokovic | Affrontare i giocatori giovani risveglia una bestia in me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Isono affamati e determinati a mostrare il loro migliorcontro di me, e questo mi dà una motivazione in più,in me una specie di”. Lo ha dichiarato Novakin un’intervista rilasciata qualche tempo fa a 60 Minutes della CBS, in cui ha aggiunto: “Ad esempio, mi ha fatto molto male perdere la finale di Wimbledon del 2023 contro l’Alcaraz. Quella sconfitta mi ha fatto arrabbiare così tanto che ho poi trovato l’energia per vincere poi a Cincinnati e agli US Open. Avere questo tipo di rivali è una grande opportunità per continuare a reinventarmi provandoci ogni giorno”. Ilta serbo ha poi parlato della sua resistenza mentale, rivelando: “Non è un dono, ma il risultato di un duro lavoro, di tecniche di respirazione consapevole e meditazione.