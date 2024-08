Super Man nel trailer del documentario su Christopher Reeve la storia di un eroe oltre lo schermo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Warner Bros. ha pubblicato ildi/Man: TheStory,sulla vita del noto attore, riconosciuto in tutto il mondo per aver interpretato l’Uomo d’Acciaio nella saga di film anni ’80. Il, diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, dopo essere stato presentato nel gennaio scorso al Sundance Film Festival, vedrà una release cinematografica limitata il 21 e 25 settembre 2024; le date qui riportate si riferiscono al mercato statunitense, in quanto al momento non vi sono comunicazioni ufficiali riguardo l’uscita italiana.