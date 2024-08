Sky Sport UK promuove gli US Open sui social | Jannik Sinner escluso dalla grafica poi il post sparisce…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una promozione un po’ particolare. Nella giornata di oggi aveva colpito l’attenzione di addetti ai lavori e di appassionati il modo in cui l’emittente britannica SkyUK aveva deciso di pubblicizzare la trasmissione degli US2024, ultimo Slam della stagione tennistica che comincerà proprio oggi e terminerà domenica 8 settembre. Ebbene, nellapubblicata su X (ex Twitter), l’emittente televisiva del Regno Unito erano rappresentate le prime tre tenniste del mondo, ovvero la polacca Iga Swiatek, la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, vincitrice del Major americano l’anno passato, mentre sul versante maschile erano stati scelti tre dei quattro giocatori nella top-4 del ranking ATP. Il riferimento è al serbo Novak Djokovic (n.2 del mondo), detentore del titolo di New York, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.