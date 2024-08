Repubblica non ha pubblicato niente | Meloni e 1 200 euro a notte? Ecco tutta la verità dopo la bufala

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) È un'ossessione: svelti, chiamate “Chi l'ha visto!”.è in astinenza da Giorgia: veloci, anche un dottore! Preoccupa pure il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, il quale viene sempre scambiato per Claudio Borghi, che è della Lega. Enrico, tutto agitato, twitta: «Leggiamo sui siti dei più importanti quotidiani nazionali che la presidente del Consiglio è irreperibile da 36 ore. Chiediamo di sapere se è in territorio italiano o no, e nel caso se abbia affidato a un altro ministro le sue deleghe». Senatore, ci rassicuri: tutto bene? «Ci sembra impossibile che ciò corrisponda al vero», fiu «e chiediamo al governo di confermare o smentire». Oddio Borghi, allora è grave!scrive che «la premier ha lasciato la masseria pugliese ladi giovedì 22 agosto, da allora più nessuna notizia». «Gli scenari possibili e una domanda», titola: «È una cosa normale?».