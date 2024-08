Ranking WTA 26 agosto 2024 | tutto invariato con Swiatek leader e Paolini quinta nelle zone alte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se la scorsa settimana ilWTA aveva effettivamente offerto degli spunti di riflessione circa varie questioni, stavolta, in piena vigilia degli US Open, da riflettere c’è ben poco. Top ten cristallizzata, Igasempree Jasminecon il suo piccolo margine di vantaggio su Jessica Pegula. Quel che conta, e non poco, accade dietro, perché con le big ferme in questa particolare fase vengono alla luce parecchie storie. Come quella della vincitrice di Cleveland, McCartney Kessler, che aveva portato a casa appena un match a livello WTA prima della cavalcata nell’Ohio. Ed è così che si porta a casa un bonus di 35 posizioni, fino al numero 63.