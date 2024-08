Parco pronto Autodromo blindato Conto alla rovescia per la Formula 1 Tra i curiosi che attendono il Gp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è già chi, complice la passeggiata domenicale aldi Monza per sfuggirecalura agostana, si aggira curioso attorno alle aree dell’e agli spazi che accoglieranno la Fan zone, con l’intrenzione dichiarata di provare a sbirciare i lavori in corso. Ma niente è ancora dato da vedere: tutto il perimetro del circuito è rigidamente chiuso a chiunque. Tutto, con gli addettivigilanza che non lasciano passare nessuno. Off limits l’area dell’, come pure il prato della Gerascia. Attorno però, nei terreni che appartengono al, sono iniziati a spuntare i gazebo esterni e la cartellonistica che guiderà nel fine settimana i 270mila appassionati di motori e1 che qui si daranno appuntamento durante i giorni del Gran Premio. In corso anche l’allestimento delle strutture che serviranno per i tornelli e gli ingressi.