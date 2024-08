Niall Horan celebra il tour mondiale 2024 con due album live | la tracklist

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 26 agosto 2024), ex membro dei One Direction e oggi affermato artista solista, ha deciso dire il successo del suo The ShowOnpubblicando due specialidal vivo. Il primo è ‘The Show:From Madison Square Garden’ ed è atteso per venerdì 30 agosto (raccoglie le due serate sold-out cheha tenuto a New York). La settimana successiva, il 6 settembre, arriverà ‘The Show:On’, con le esibizioni al Madison Square Garden e registrazioni razionida città Milano, Melbourne, Tampa, Tokyo, Londra e ?ód?. Immagine da Ufficio Stampa Entrambi glisaranno disponibili in formato vinile dal 22 novembre, con un’edizione speciale da collezione, ‘The Show:OnDeluxe Vinyl’ che si preannuncia imperdibile per gli appassionati.