Messico nominato il nuovo direttore di Pemex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La presidente eletta del, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che il prossimodi Petróleos Mexicanos () sarà Victor Rodríguez Padilla, in sostituzione di Octavio Romero Oropeza. Rodríguez, fisico dell'Unam, è una vecchia conoscenza della prossima titolare del potere esecutivo e avrà il compito di portare avanti gli sforzi di salvataggio del colosso petrolifero messicano. "Ci conosciamo dai tempi dell'università — ha detto Sheinbaum — anche se abbiamo studiato il dottorato in luoghi diversi. Anche Víctor si è laureato in fisica alla Facoltà di Scienze". Secondo Rodríguez, uno degli incarichi della prossima presidente è chemantenga la produzione a 1,8 milioni di barili al giorno, per poter rifornire le raffinerie.