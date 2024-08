Le pagelle di Napoli-Bologna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo l’esordio da incubo di Verona, finalmente si vede ilgiocare come la tipica squadra di Conte. Solidità, aggressività e cattiveria. La pagella delMERET 6,5: Decisivo nel primo tempo con la sua grande parata su Castro sullo 0-0. Per il resto ordinaria amministrazione. Importante non subire gol. DI LORENZO 7,5: Dopo la prova incolore di Verona, stasera grandissima prestazione del capitano condita da un gran bel gol. Gol importantissimo perché apre la partita e allontana i fantasmi e le insicurezze della scorsa stagione. RRAHMANI 6,5: Solo una sbavatura che poteva costare carissimo quando perde Castro: deve ringraziare Meret. Mezzo voto in più per l’assist sul gol di Kvara. BUONGIORNO 6,5: La sua presenza, e non è un caso, aumenta la forza difensiva del. Vince tutti i duelli difensivi anche se non ancora al 100%.