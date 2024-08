Lautaro Martinez ci sarà per Inter-Atalanta? Un elemento non aiuta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha saltato la partita trae Lecce per un problema agli adduttori. Da capire se potrà recuperare per la partita con l’– Tra oggi e domani si capirà meglio sulle condizioni di. L’argentino, dopo aver saltato l’allenamento alla vigilia di-Lecce a San Siro, ha dovuto dare forfait anche in partita. Al suo posto ha giocato Mehdi Taremi, il quale ha propiziato il primo gol di Matteo Darmian, spizzando sul cross di Federico Dimarco. A proposito di, il giocatore sta meglio ma contro l’, match in programma venerdì alle 20.45, è a rischio. Ed è appunto il tempo che nonil Toro, in quanto si giocherà appunto già tra quattro giorni.rischia anche per: un altro può rientrare RIENTRO – Al netto di, Inzaghi potrebbe riabbracciare Stefan de Vrij.