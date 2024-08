Investimento a Palestrina | 20enne muore sulle strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Indagata per omicidio stradale la 72enne coinvolta nell’incidente. Una tragedia si è consumata ieri a, in provincia di Roma, quando Camilla Cecconi, una ragazza di 20 anni, è stata investita da un’auto mentre attraversava lein via Prenestina Nuova. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, la giovane è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. L’amica che era con lei, anch’essa ventenne, ha subito diverse fratture ma non è in pericolo di vita. La conducente del veicolo, una donna di 72 anni, sarà indagata per omicidio stradale dai magistrati della procura di Tivoli. Le due ragazze stavano dirigendosi verso la Chiesa della Sacra Famiglia quando è avvenuto l’incidente. Sul caso stanno indagando i carabinieri.