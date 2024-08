In Sicilia a settembre il memorial Meli re del trotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ufficializzata la data del prestigioso appuntamento annuale del Gp Federnat -Cesare, in ricordo del presidentissimo fiorentino leggenda delinternazionale. Quest’anno la finalissima del Federnat si correrà domenica 29all’ippodromo Mediterraneo a Siracusa. Un evento per indigeni di 5 anni e oltre e esteri di 4 anni ed oltre, sui 1600 metri di pista, corsa internazionale riservata ai Gentlemen con cavalli di loro proprietà . Partecipano alla finale del Gran Premio Federnat i primi 3 classificati nelle rispettive batterie, con montepremi di euro 39.600. La Commissione per la valutazione comparativa dei progetti presentati dalle società di corse ha stabilito che il Gran Premio Federnat 2024 si terrà presso l’Ippodromo Mediterraneo di Siracusa.