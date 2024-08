Il pastore dell' Etna che partendo da una semplice macelleria è arrivato a conquistare la stella Michelin

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Era destinato a diventarecome il padre, che già a cinque anni lo portava con sé a pascolare, ma Rosario, per tutti Saro, Pennisi, classe 1947, di Linguaglossa, piccolo comune del parco, ha fatto di tutto per non fare quel lavoro. «A scuola non andavo bene - racconta - ma in seconda elementare, grazie a un nuovo maestro che mi incoraggiava sono migliorato e sono stato promosso. Mio padre mi aveva promesso, in caso di promozione, una bici, che però non è mai arrivata perché al suo posto è stata comprata una cucina a gas per fare faticare meno la mamma che cucinava con la legna». A otto anni la prima privazione, poi ne sono arrivate altre che lo segnano, ma non lo abbattono, anzi, continua a perseguire il suo obiettivo con determinazione e dall’età di dieci anni, la mattina conduce le bestie al pascolo e la sera va da un macellaio del paese per imparare il mestiere.