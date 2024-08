Guadagna soldi facili Messaggio truffa sui social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?". È il” che da alcuni giorni, secondo quanto emerge dall’alert lanciato dalla polizia postale, sta girando sulle applicazioni di messaggistica istantanea che "rappresentano sempre di più il veicolo preferito dai cybercriminali - spiegano gli investigatori - per adescare giovani in cerca di lavori che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa". E’ l’ultima frontiera delle truffe che si moltiplicano a vista d’occhio mietendo vittime non solo fra gli anziani ma adesso anche fra i più giovani che passano molto del loro tempo sui. La Postale spiega che rispondendo a questouna presunta “reclutatrice” tenterà di invogliarti ad accettare un’allettante proposta di lavoro.